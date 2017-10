Cea mai tare scrisoare primită la adresa redacţiei: Nea Ion îşi caută nevastă

Cea mai tare scrisoare primită la adresa redacției: Nea Ion își caută nevastă

Ştire online publicată Luni, 17 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Mă numesc R. I. din orașul Băneasa județul Constanța sînt văduv caut însoțitoare de căznicie. Am etatea 50 de ani sînt la țară. Am înălțimea 1,75 Greutatea de 85 de kilograme Vreau o însoțitoare căznicie. Am casa mia formată din 4 camere Hol Închis Baie și curte Am 2 cai.1) Am 2 caii2)Șase porci3)Trei capre4)Am 2,5 hectare de pământ5) Am 7 milioane pensieVreau să scriu la RedacțieVă rog din suflet sunteți un miracol dacă puteți să mă ajutați și sămi aprobați cererea asta și vă rog dațimi Răspunsul.Adresa mia este (...) Orași Băneasa...(...)Dacă puteți să mă ajutați sămi Găsesc Însoțitoare tai un porc de 150 kg cu ia și vă aduc o friptură la Redacție Nam tăiat de crăciun că nam avut cu cineIndiferent din ce colț al țări ar fi Vă mulțumesc Mult de tot."