Cea mai tare scrisoare pentru Bulă şi Bubulina

Bubulina îi trimite, din maternitate, o telegramă lui Bulă, care lucra în Spania. - Dragul meu, alaltăieri s-a născut îngerașul nostru de băiat. Din păcate, eu nu am lapte, așa că am fost obligată să angajez o doică. Singura pe care am găsit-o a fost țigancă și, din cauza asta, pielea copilului s-a închis la culoare și este aproape neagră. Te iubesc și abia aștept să vin acasă cu odorul nostru. Telegrama lui Bulă către mama lui, proaspătă bunică:- Dragă mamă, Bubulina a născut alaltăieri un băiat. Totul a decurs bine, dar ea neavând lapte, a fost obligată să angajeze o doică. Doica este țigancă. Cum a început să alăpteze copilul, pielea lui delicată a devenit neagră. Bubulina n-are nicio vină că n-a găsit o doică albă. Te sărut cu drag, Bulă. Telegrama mamei lui Bulă către Bulă: - Dragă Bulă, mă bucur că sunt bunică și vă felicit. Pot s-o înțeleg pe Bubulina, pentru că și eu am fost exact în aceeași situație când te-am născut. N-am avut lapte și a trebuit să te hrănesc cu lapte de vacă. Eu n-am nicio vină că ai ieșit bou.