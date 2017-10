Cea mai hidoasa mireasa

Ştire online publicată Miercuri, 29 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi nuntasi la masa. Unul catre celalalt: - Asta e cea mai hidoasa mireasa pe care am vazut-o la o nunta! Celalalt raspunde sec: - E fata mea! - Vai, ma scuzati, nu am stiut ca sunteti tatal fetei! spuse primul. - Nu sunt tatal, sunt mama!Doi nuntasi la masa. Unul catre celalalt: - Asta e cea mai hidoasa mireasa pe care am vazut-o la o nunta! Celalalt raspunde sec: - E fata mea! - Vai, ma scuzati, nu am stiut ca sunteti tatal fetei! spuse primul. - Nu sunt tatal, sunt mama!