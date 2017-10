Ce zic cel mai des proprietarii de maşini

Ce zic cel mai des proprietarii de mașini

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bentley: Am folosit scrumiera, aș dori să o înlocuiesc.Lamborghini: Am o problemă gravă, aud un șuierat de vânt la 350 km/h.Toyota: Vouă vă merge ma-șina cu baterii AA sau AAA?Ferrari: Am traversat o cale ferată, pagubă sub mașină: 25.000 $.Smart: Un idiot cu un Jeep a trecut pe deasupra mea.Jeep: Mi s-a blocat un Smart între motor și scut.Renault: Mai am o lună de tratament psihiatric, încep să mă obișnuiesc cu greierii.Porsche: Și eu am probleme cu ceafa. E de la accelerație.Hummer: Caut service la mai puțin de 10 km, până acolo mă costă mai puțin de 50 $ drumul.BMW: Am scos toba, acum trezesc tot orașul.