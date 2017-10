Ce trăsnăi a tot făcut bărbatul meu…

Ştire online publicată Luni, 04 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce abia i s-a pensionat soțul, nevasta unui fost intelectual i-a dat sarcină să facă cumpărăturile casei, că oricum taie frunză la câini toată ziua. Problema e că omul avea oroare de… lins vitrine și de pierdut timpul prin magazine. Ca să-și determine soția cicălitoare să-l lase în pace, a făcut eforturi ca ea să primească, acasă, o scrisoare din partea hipermaketului la care obișnuia să facă piața, pe care o redăm mai jos: Stimată doamnă, Sunteți clienta noastră, nu ne e ușor să facem asta, dar avem obligația să vă informăm că în ultimele șase luni, soțul dumneavoastră a făcut ceva trăsnăi în magazinul nostru. În primul rând, a avut un comportament ce nu-l putem tolera, așa că suntem nevoiți să vă interzicem și dumneavoastră să mai fiți clienta noastră. Motivele deciziei noastre, completate cu înregistrări ale camerelor de supraveghere, sunt următoarele: 15 Iunie: A luat 20 de alarme de pe produse și le-a strecurat în buzunarele sau produsele altor cumpărători. 2 Iulie: A setat toate aparatele radio cu alarma de la raionul Electrocasnice să pornească alarma la cinci minute unul de altul. 7 Iulie: A vărsat două tuburi de ketch-up dintr-un colț al magazinului spre toaleta femeilor. 19 Iulie: S-a dus la un angajat nou și, cu un ton oficial, i-a spus: Aveți un cod IV la raionul de grădinărit. Din această cauză, angajatul și-a părăsit postul, drept urmare a fost sancționat de către șeful de departament, iar aceasta a dus la o grevă a angajaților și, prin urmare, au fost pierderi pentru firma noastră. 4 August: A umplut cu bomboane M&M căsuța de scrisori și reclamații a magazinului. 14 August: A mutat panoul de atenționare „Atentie!!! Suprafață alunecoasă”, în zona acoperită cu mochetă a magazinului. 15 August: A ridicat un cort în zona articolelor de camping și a spus unui număr de 20 de copii ai clienților că nu au voie să vină în camping decât dacă aduc fiecare câte o pătură și o pernă în două minute. Secțiunea de lenjerie de pat a avut de suferit. 23 August: A setat toate sistemele home-cinema să cânte marșuri patriotice comuniste și a organizat o paradă prin magazin. 4 septembrie: S-a folosit de una din camerele de supraveghere pe post de oglindă pentru a-și stoarce punctele negre de pe față și a-și curăța nasul. 10 septembrie: În timp ce proba câteva din puștile de la raionul de Vânătoare și Pescuit Sportiv l-a întrebat pe angajat dacă știe unde se găsesc pastile antidepresive în magazin. 3 octombrie: Se plimba într-un mod ferit și ascuns prin magazin, în timp ce fredona melodia din Misiune Imposibilă. 15 octombrie: S-a ascuns între rafturile noastre cu cămăși pe umeraș și când se apropia un client, striga: Alege-mă pe mine!! 31 octombrie: s-a închis într-o cabină de probă, de unde a început să strige: «Băi, fraților, iar nu e hârtie igienică!», după care o angajată a leșinat etc. etc. etc.