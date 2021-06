Ce te frământă?

Într-un taxi se urcă o călugăriţă, elegantă şi frumoasă.Şoferul, tinerel şi frumuşel, o priveşte pe furiş.Călugăriţa îl întreabă ce îl frământă. Şoferul oftează.– Mi-e ruşine să vă spun.– Fiule, nu fi timid. Am auzit şi am văzut de tot felul în viaţă, nu te teme că mă poţi ofensa din nimica toată.– Sincer să fiu, spune şoferul, am visat întotdeauna să mă sărute o călugăriţă. Aşa că dumneavoastră.– Mda, s-ar putea împlini visul tău, spune călugăriţa, cu condiţia să fii catolic şi celibatar!Şoferul, foarte excitat, spune:– Păi sunt! Sunt şi catolic şi celibatar!!!– Bine, spune călugăriţa, opreşte maşina pe dreapta.Şoferul opreşte, călugărița se apleacă spre el şi îl sărută. După care îl roagă să continue cursa.Şoferul, emoţionat de momentul trăit începe să plângă.– Ce s-a întâmplat? îl întreabă călugăriţa.– Măicuţă, am păcătuit. Te-am minţit! Sunt evreu şi căsătorit!– Deh, zice călugăriţa, nu-ţi face probleme! Şi pe mine mă cheamă John şi mă duc la un bal mascat.