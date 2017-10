Ce-şi doresc femeile de la Moş Crăciun

Ce-și doresc femeile de la Moș Crăciun

Dragă Moșule, Ți se va părea ciudat că-ți scriu după atâția ani cu o rugăminte serioasă. Pentru această ocazie nu am de gând să fiu umilă și nici nu am în plan acțiuni caritabile. Aici e lista mea și te asigur că mii de femeii îți vor cere aceste lucruri, deci poți face o producție en-gros. - Doresc o carte de credit fără limite, cu un cod special care îmi va da mereu acordul la cumpărături. - Vreau un bărbat adevărat, vorbesc serios, Moșule, nu îmi aduce imitații! Un NU hotărât pirateriei! - Adu-mi un aspirator care, atunci când cineva face pe idiotul, să-l aspir fără probleme. - Nu mai vreau să mă epilez! Ori faci să se poarte părul pe picioare, sub braț, pe buza superioară și zona inghinală, ori mi-l îndepărtezi odată pentru totdeauna. - Vreau să-mi fac pentru totdeauna manichiura și pedichiura și să dureze la infinit ca și cum de-abia le-aș fi dat cu ojă. - Soțul meu, logodnic, concubin, ce-o fi, trebuie să știe dinainte ce gândesc, ce spun și ce-mi place să facă, să fie capabil să-și imagineze cum aș vrea să se poarte cu familia mea, când sunt sensibilă și când nu am chef să-i văd mutra. - Un cadou adevărat ar fi ca maternitatea să dureze două zile și nașterea să nu doară. - Îmbrăcămintea să se transforme singură în funcție de anotimp, pardesiurile în paltoane, pantalonii în bermude și tot așa (aș adăuga să fie toate de firmă). Cu afecțiune, o femeie ca oricare...