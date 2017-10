Ce se întâmplă dacă dormi cu părinţii în pat

Ce se întâmplă dacă dormi cu părinții în pat

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă vine la școală cu un ochi vânăt:- Ce-ai pățit? îl întreabă învă-țătoarea- Doamnă, noi suntem copii săraci și dormim în același pat cu părinții. Aseară, după ce ne-am culcat, tata m-a întrebat: „Bulă, dormi?”. „Nu” - i-am răspuns și m-a luat la pumni, teribil de nervos.- Bulă, zice învățătoarea, dacă te mai întreabă spune-i că dormi, că ești cuminte…A doua zi, Bulă vine și cu ochiul celălalt învinețit:- Ce-ai pățit, Bulă, iar te-a bătut?- Da, doamnă, am făcut cum mi-ați spus, i-am spus că dorm iar el m-a făcut mincinos și m-a bătut mai tare!- Uite, dacă te mai întreabă ceva, să te faci că dormi și să nu scoți o vorbă și uite așa o să scapi nebătut.A treia zi vine Bulă la școală bătut măr, șchiopătând.- Ce-ai pățit de data asta? îl întreabă învățătoarea.- Am făcut cum mi-ați spus. Când tata a întrebat: „Bulă, dormi?” - am tăcut din gură. A întrebat din nou: „Bulă, te-ai culcat” - am tăcut din gură. Atunci tata i-a zis lui mama: „Hai!”, iar eu am întrebat: „Unde?”…