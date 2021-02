Ce mare noroc…

Un domn trecut de prima tinereţe, dar cu portofelul gras, agaţă la bar o tânără frumoasă. După puţin timp, ajung în apartamentul domişoarei. Până ce tânăra „se pregăteşte”, domnul vrea să pună un CD... pentru atmosferă. Pe raft, Brahms, Verdi, Ceaikowski etc.- Vai, dragă, asemenea muzică asculţi tu!?- Ah, da, am uitat să vă spun că am absolvit Conservatorul.Domnul se lasă păgubaş cu muzica, dar vede cărţile din bibliotecă. Pe raft: Eliade, Goethe, Puşkin etc.- Vai, dragă, asemenea cărţi citeşti tu!?- Ah, da, am omis să vă spun că am terminat şi Filologia.- Păi bine, fato, dar prostituată cum ai ajuns?- Ah, printr-un mare noroc...