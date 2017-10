Ce gândesc femeile despre bărbaţi

Ce gândesc femeile despre bărbați

Când ne trezim? Dacă te trezești mai devreme decât ea, o deranjezi, faci zgomot - uite, ai trezit-o și pe ea, când putea să mai doarmă 15 minute. Dacă te trezești după ea, normal, ce-ți pasă ție, ce, ăla-i program ce ai tu?Cât muncim? Dacă termini programul înaintea ei, nu-ți dai interesul, ești un indolent, n-o să faci niciodată nimic. Dacă muncești pe brânci, o lași prea mult singură, cariera e mai importantă decât ea, normal.Cum ne îmbrăcăm? Dacă te îmbraci urât, n-ai pic de gust (sau, cum ar spune amică-ta imediat: „dragă, ăsta țăran o să rămână toată viața, degeaba m-am chinuit cu el”). Dacă te îmbraci elegant, sigur te-ntâlnești cu vreuna.Sunăm sau nu după ceartă? Dacă o suni, fie nu-ți răspunde, fie îți închide plină de draci. Încearcă însă să n-o suni - nu ți-a păsat deloc de suferința ei!Cum ne comportăm în societate? Dacă ești liniștit și stai la locul tău, ești mototol. Dacă spui vreun banc, vrei să atragi atenția. Cui vrei să-i atragi atenția?Cumpărăm flori? Dacă nu-i duci flori, ești mitocan, pun pariu că n-ai reținut nici măcar ce flori îi plac. Dacă-i cumperi flori, ai ceva pe conștiință, e clar că ai făcut tu ceva.E ziua ei. Ce facem, de unde știm? Să nu-ți aduci aminte când e ziua ei, e cel mai clar semn că n-o iubești. Dacă îți aduci aminte, sigur ți-a spus cineva.