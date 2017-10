Ce au zis vedetele de la noi despre concertul Depeche Mode

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Crin Antonescu: „Concertul a fost extraordinar, de mult nu m-am mai odihnit așa! În tinerețe adormeam cu Depeche Mode!”- Vadim Tudor: „Nu puteam să lipsesc de la concertul unei trupe care se numește Țepeș Mode!”- Inna: „Niște prieteni care m-au auzit cântând m-au trimis la concert să ascult Enjoy the silence!”- Nicu Covaci: „Bine că n-au cântat și Andri Popa, că îi dădeam în judecată”.- Andreea Tonciu: „Cântă frumos englezii ăștia din Berlin. Am luat și autografe pe nas de la toți membrii trupei, de la sunetiști de la electricieni și de la gărzile de corp. Și încă mai e loc!”- Radu Banciu: „Organizarea a fost groaznică: erau mii de oameni pe stadionul ăla și nici măcar o bom-bă!”- Nuțu Cămă-taru: „Când publicul a ridicat mâinile în aer am observat că erau și câțiva datornici cu patru degete!”- Gigi Becali: „Am venit doar ca să ascult Personal Jesus, că e despre un patron bogat care și-a cumpărat un Iisus personal”.- Mihai Sturzu: „Am venit pe stadion în speranța că o să mă recunoască și pe mine cineva, dar n-a fost să fie!”- EBA: „Mie îmi plac concerturile. Păcat că nu m-au lăsat să urc pe scenă, că pregătisem pentru această ocazie un discurs despre inundații”.- Antonia: „Concertul a fost absolut wasa fanura! Depeche Mode e Jameia - jameia, ce mai! Marabu la toată lumea!”- Florin Piersic a avut numai lucruri bune de spus despre concert, și încă mai spune și acum…