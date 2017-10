Ce atâta cultură generală?

Un puști vine revoltat de la școală și îi spune tatălui său că acolo îl pun să învețe numai inutilități. Tatăl îl întreabă uimit: - Cum adică? - Păi, la istorie ne pune să memorăm niște ani: 1848/1877-1878/1907/1944/1989. Cică sunt importanți! - Altceva... - Păi, la geografie, tot așa, trebuie să reținem tot felul de denumiri, ca de exemplu: Carpații „Scurburii", Strâmtoarea „Fosfor" și Dardanele, de parcă mi-ar folosi la ceva chestiile astea! Dacă mă întreabă careva, merg repede la un Internet Cafe, dau search pe Google și aflu... simplu, nu? - Da, fiule, da' să zicem că ieși și tu cu o fată, și cum vă țineți voi așa, de mână, ea te întreabă ce înălțime are vârful Chomolugma? - Nu-i problemă! Merg repede la un Internet Cafe, că-i deschis non-stop, dau search pe Google, aflu și mă întorc să-i spun... - Da, da' până te întorci tu să-i spui că are 8848 m s-ar putea să o găsești ocupată! - Cu cine? - Păi, tot cu un prost așa ca tine, da' care are laptop!