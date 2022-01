Cât ghinion!

Un tip firav stătea într-un bar, gânditor, cu o bere în faţă. La un moment dat apare în bar un interlop, îi dă două palme, îi ia berea şi o dă pe gât. Omul nostru începe să se vaite, să se tăvălească pe jos disperat...- Ce ai, mă? Îl ia în râs şmecherul. Plângi pentru o bere? Ce bărbat eşti tu?- Cum să nu plâng? Azi dimineaţă m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din bancă şi mi-a luat tot din casă. Pe la prânz am fost concediat de la slujbă... Disperat, am încercat să mă arunc în fața trenului, dar asta a luat-o pe altă linie, am încercat să mă spânzur, dar s-a rupt funia, am încercat să mă împuşc şi s-a blocat pistolul. Acum seara, cu ultimii bani, îmi cumpăr o bere, torn otravă în ea şi vii tu şi o bei..