Cat e salariul ?

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

La oficiul pentru plasarea fortei de munca vine intr-o zi un batranel. - Domnule, am un nepot in provincie si as vrea sa-l aduc in Capitala. Ce locuri de munca aveti? - Pai, avem un post de vanzator de ziare, castiga 6 milioane pe luna. - Prea mult, zice mosul. El e din provincie, vine aici in Bucuresti, da de bani si se strica. Poate aveti ceva mai modest. - Vanzator in piata, 4 milioane pe luna, plus ce mai pica. - Tot e mult, zice mosul. O sa-i strice cu femeile, taica. Ceva la un milion, un milion jumate n-aveti? - Ba da, dar pentru salariul asta trebuie studii superioare.