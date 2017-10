Cât de sexy e tipa…. Ochii văd, inima cere

Ştire online publicată Joi, 17 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni stau de vorbă:- Și ce zici, ce mai faci? Cum o mai duci?- Hmmm... nu prea bine.- Păi cum așa? Ce ai pățit?- Aaa... stai să-ți povestesc. Mă duc eu aseară acasă la una să-i duc niște acte. Urc scările, sun la ușă și... îmi deschide una tare, nene. Să vezi tu buze la ea, să vezi ce ochi galeși, ce dotări, ce păr lung frumos...- Și?- Deh, ochii văd, inima cere, conștiința nu și nu. Mă invită tipa în casă, mă așez pe un fotoliu, ea pe o canapea... să vezi ce glezne avea, ce gambe bine arcuite, ce coapse i se întrezăreau de sub capoțelul ăla fin... Da’ deh... ochii văd, inima cere, conș-tiința nu și nu. Și mai vorbirăm noi, mă servi cu o cafea și când se apleca să-mi pună ceașca în față o minunăție de balcoane ce mi se arătară sub ochi mai să mi se taie răsuflarea.- Și?- Păi nah... ochii văd, inima cere, conștiința nu și nu... Și îi dădui eu actele pentru care venisem și unde nu se duce tipa și se apleacă să deschidă un sertar să le pună și să fi văzut ce fund avea, da’ conștiința...- Da’ mai dă-o în mă-sa de conștiință!- Deh, tată, așa am zis și eu, da’ acum mă cheamă ăștia să dau cu subsemnatul pe la Poliție.