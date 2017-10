Căsătoria, grea perioadă. Era mai bine înainte!

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

l O femeie are griji de viitor până se căsătorește. Un bărbat nu are griji de viitor până nu se căsătorește.l Un bărbat de succes este acela care câștigă mai mulți bani decât poate cheltui soția sa. O femeie de succes este aceea care găsește un astfel de bărbat.l Pentru a fi fericită cu un bărbat trebuie să-l înțelegi mult și să-l iubești puțin. Pentru a fi fericit cu o femeie trebuie s-o iubești mult și să nu încerci s-o înțelegi.l Bărbații însurați trăiesc mai mult decât burlacii, dar bărbații însurați acceptă mai ușor moartea.l Bărbații se trezesc dimineața la fel cum s-au dus la culcare. Femeile în schimb se deteriorează cumva pe timpul nopții.l O femeie se căsătorește cu un bărbat sperând că acesta se va schimba, dar nu o va face. Un bărbat se căsătorește cu o femeie sperând că aceasta nu se va schimba, însă o face.l O femeie are întotdeauna ultimul argument într-o ceartă. Orice va spune bărbatul după aceea va însemna altă ceartă.l Sunt două momente în viață când un bărbat nu înțelege o femeie: înainte de căsătorie și după căsătorie.