Căsătoria, cea mai tare afacere

Ştire online publicată Luni, 01 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jack: Vreau să te însori cu o fată pe care o aleg eu.Fiul: Îmi voi alege singur mireasa.Jack: Dar fata este fiica lui Bill Gates.Fiul: Ei bine, în acest caz...Apoi, Jack se întâlnește cu Bill Gates.Jack: Am un fiu pentru fiica ta.Gates: Dar fata mea este prea tânără pentru căsătorie.Jack: Dar tânărul este vicepreședinte la Banca Mondială.Gates: Ah, în acest caz...În sfârșit, Jack se duce să se întâlnească cu președintele Băncii Mondiale.Jack: Îți recomand un tânăr pentru a fi vicepreședinte.Președintele: Dar, deja am mai mulți vicepreședinți decât am nevoie.Jack: Dar tânărul este ginerele lui Bill Gates.Președintele: Ah, în acest caz...