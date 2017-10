Care este răspunsul corect?

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bunicul de 80 de ani la telefon:- Alo, doresc să particip la jocul telefonic anunțat.- Foarte bine! Am trei întrebări, v-ați pregătit?- Da!- Deci, CE ESTE: are două roți, un ghidon și se poate folosi pentru deplasare?- Bicicletă!- Nu-i rău, dar noi în mod concret ne-am gândit la Mountain-bike.- A doua întrebare. CE ESTE: are patru roți, un volan și se poate folosi pentru deplasare?- Mașină!- Nu-i rău, dar noi în mod concret ne-am gândit la Volvo.- Urmează ultima, cea de-a treia întrebare. Pentru a câștiga trebuie să dați răspunsul corect! V-ați pregătit?- Da!- Deci, CE ESTE: are aripi, este condus de un pilot și se poate folosi pentru deplasare?- Avion!- Nu e rău, dar ne pare rău, în lipsa răspunsului corect ați pierdut! Noi în mod concret ne-am gândit la Concorde. Vă mulțumim pentru joc, vă așteptăm și în viitor, la revedere!La care bătrânul: Îmi cer scuze, dar vă rog permiteți-mi să pun și eu o întrebare.- Poftiți.- CE ESTE: Stă seara pe trotuar și-și vinde corpul pentru plăceri sexuale?- Curvă!- Nu-i rău, dar eu în mod concret m-am gândit la mă-ta!