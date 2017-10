Capcană la examenul auto

Ştire online publicată Miercuri, 29 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Două tipe discută după examenul de conducere:- Ei, cum a fost la examenul de șofat?- Păi, am picat…- Cum așa?- Am ajuns la o intersecție cu sens giratoriu și acolo era un semn pe care scria 30. Am încercuit sensul de 30 de ori și… am picat.- Aha, sigur te-ai încurcat la numărătoare!