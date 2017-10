Când te taie… te şi înţeapă

Când te taie… te și înțeapă

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Leule, uite care-i situația, e plină toată pădurea de caca, de pipi, unde te uiți toate tufișurile sunt pline. Așa nu mai putem trăi, trebuie făcut ceva.- De acord, zice leul, facem un W.C. public.Se apucă ei și fac un W.C. public cu gemuleț, cu încuietoare la ușă, vopsit roz, mai mare frumusețea. Și ca să nu-l strice cineva, l-au pus pe urs de pază. Lipsește ursul câteva minute într-o zi, iar când vine înapoi, geamul era spart la W.C. Anchetă mare, adună leul toate animalele:- Care ați spart, mă, geamul?Iese iepurașul amărât în față:- Eu, leule.- Cum așa?- Păi, să vezi: stăteam eu la rând la W.C. când cineva dinăuntru mă întreabă: „mă, ești mic?”. Zic eu, „da”. El zice „ai blană?”, eu „da, am”. Pac mă ia, se șterge cu mine la fund și mă aruncă pe fereastră. Uite așa am spart geamul.- Bine mă, hai că ești amărât, du-te liniștit.A doua zi iar lipsește ursul, iar geamul spart, iar anchetă. Cine-a spart geamul? Iese tot iepurașul în față.- Tot tu mă, nefericitule, zice leul.- Da, Măria-ta. Așteptam la rând la W.C., m-a întrebat iar cel care era înăuntru „ești mic, ai blană?” după care m-a luat și s-a șters la fund cu mine, apoi m-a aruncat pe fereastră.- Gata, zice leul, nasol de tine, poți pleca.A treia zi, aceeași chestie, iar anchetă.- Cine a spart geamul? în-treabă leul.Iar iese iepurașul:- Asta-i culmea, din nou tu, mă?- Da, leule, stai să vezi cum a fost. Stăteam eu pe W. C. azi și aud pe cineva că mișcă la ușă. Zic: „ești mic?” el zice da, l-am luat, m-am șters la fund cu el și am sărit pe fereastră.- Păi, tot tu?- Da, că era ariciul.