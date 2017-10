Când te duce gândul numai la prostii

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O tipă merge la un taximetrist și îl roagă cu un glas tremurând:- Vreau și eu să merg acasă în comuna alăturată, dar nu am bani. Cum facem să mă ajuți?Taximetristul o analizează atent și îi zice:- Bine, urcă și las’că ne socotim noi pe drum!Se urcă tipa în mașină. După vreo15 kilometri, trage taximetristul pe dreapta, scoate din portbagaj o pătură și o întinde pe iarbă.- Hai, treci, ce mai stai!- Dar domnule, sunt femeie măritată, am doi copii, nu pot să fac așa ceva!- Auzi? Și eu sunt însurat! Am trei copii! Mai am și 30 de iepuri! Pune mâna și adună iarbă!