Când soţia zice următoarele, ea vrea să zică…

Când soția zice următoarele, ea vrea să zică…

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Da - NuNu - DaPoate... - NuÎmi pare rău! - Îți va părea rău!Ne-ar trebui - Eu vreauFă cum vrei! - Pentru asta o să-mi plătești cu vârf și îndesat!Hotărăște tu - Hotărârea cea bună este de fapt deja clarăTrebuie să vorbim - Iar trebuie să te criticTrebuie să înveți să comunici - Trebuie doar să fii de părerea meaBineînțeles, fă cum vrei - Nu vreau sub nicio formă să faci astaNu sunt furioasă! – Bineînțeles, sunt furioasă, boule!Ești așa de viril - Ar fi cazul să te bărbiereștiAzi ești de-a dreptul drăguț cu mine - Te gândești numai la sexStinge lumina - Am celulităBucătăria noastră e așa de strâmtă - Vreau un apartament nouAș vrea niște perdele noi - Aș vrea niște perdele, covoare, mobilă și tapet nou.Am auzit un zgomot - Mi-am dat seama că deja dormiMă iubești? - Vreau un colier de perleCât de tare mă iubești? - Am făcut ceva care ție nu-ți place.Nu-i nimic - Idiotule.