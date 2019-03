Când setea atinge cote alarmante

Un infractor este interogat la poliție:- Spune, dom’le, ce-ai făcut!- Păi am furat o cisternă cu vin…- Și…- Jumătate am băut-o…- Și cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?- Păi, am vândut-o…- Și ce-ai făcut cu banii?- I-am băut!