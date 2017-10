Când primeşte soţia cartonaş galben

Când primește soția cartonaș galben

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Trei prieteni ieșiseră la o băută precum băieții. Din pahar în pahar și din poveste în poveste s-au trezit că barmanul le spune că este ora închiderii. Ce este de făcut că lor tocmai li se deschisese apetitul?- Hai să mergem la mine, spune primul.Zis și făcut: se încolonează și ajunși acasă la primul sunt întâmpinați de soția acestuia care îi ia la ceartă zicându-le să plece de unde au venit că în casa ei nu e cârciumă să se strângă toți bețivii ratați.Pleacă ăștia și al doilea zice: haideți la mine, că la mine eu sunt șeful, o să vedeți că nu e nicio problemă.Ajunși acasă la al doilea nici nu apucă să bage cheia în ușa că iese nevasta omului și aceeași poveste ca și la primul, de o rup ăștia la fugă, mâncând pământul.Al treilea zice:- Haideți la mine.- Lasă, zic ceilalți, ce rost are să te mai faci și tu de râs?- Nu e cazul, haideți, că dacă zic, știu eu ce zic.Ajung ăștia acasă la al treilea și din ușă, cum îi vede nevasta omului și cu soacră-sa îi întâmpină:- Bine ați venit, faceți-vă comozi, cu ce vă pot servi etc.Și unde nu încep astea două ca al-binuțele să roiască în jurul lor, nemai-știind cu ce să le stea înainte și cu ce să-i servească. Prietenii omului erau muți de uimire, nu își mai găseau cuvintele.- Băi, ce naiba se întâmplă, ce le-ai făcut de ești așa bine servit?- Stați să vă spun: eu am avut o pisică...- Las-o naibii de pisică, băi nene!- Aveți, măi, răbdare: deci aveam o pisică și în prima seară când am venit acasă de la serviciu m-am așezat la masă, mi-a adus farfuria cu ciorbă, pisica pac cu botul în farfuria mea. Am luat pisica, am dat-o la o parte și i-am dat cartonaș galben. A două seară la fel și i-am mai dat un cartonaș galben. A treia seară când am venit acasă și s-a întâmplat același lucru am scos cartonașul roșu și am luat pisica și am aruncat-o de la balcon, de la etajul 10.- Așa, și care e legătura între pisică, nevastă și soacră?, întreabă ăia doi rămași cu gura căscată.- Legătura e că ele au deja câte două cartonașe galbene...