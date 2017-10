Când pe femeie o ia gura pe dinainte…

După câțiva ani de conviețuire, soțul decide că este momentul să se destăinuie soției.- Scumpo, de atâția ani suntem împreună și trebuie să recunosc ceva. Am ajuns la concluzia că în casă nu trebuie să existe nicio taină între noi, pe când eu nu ți-am spus totul...Soția, foarte ușurată:- Vai, scumpule! Ce bine că vorbești despre asta! Sunt absolut de acord cu tine. Și eu am ceva de spus: în ultimii doi ani m-am întâlnit cu fratele tău și-mi era teamă să-ți spun despre asta. Știam că o să te rănesc și că o să suferi și nu am vrut să fac asta. Atât eram de istovită și acum îmi este cu mult mai bine. Dar tu ce ai vrut să spui?Soțul, uimit, bâguie:- Ăăăă, Eu... colecționez monede...