Foiletonul zilei

Când faci plajă..., grijă să n-o iei pe coajă!

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

De cum a început sezonul estival, am început să umblu creanga pe litoral, la… scăldat (că baie nu fac decât în august, când este apă caldă!). Ieri am traversat plaja pe lângă câteva fătuci cu pielea precum cafeaua, la nisip. Mă așez lângă o tânără îmbrăcată cu o pălărie de paie și o panglică violet, așa, ca o dungă, pe la mijloc. Din câtă suedeză știu, înțeleg că mă întreabă dacă știu să înot, mai ales că-mi arată cu brațele și corpul ei felin, stilul delfin. „Romano ?” mă interoghează blonda. „Nu, doar bronzat” îi răspund și mă uit la apa mării, gândind să mă arunc la ea. „Suedeza” mi-o ia înainte și dispare în valuri, lăsând în urmă un siaj parfumat. Iese undeva, în larg, ca Afrodita din spuma mării și începe să strige „Help! Help!” Fulgerător, îmi vine în minte umorul englezesc și i strig: „Mai bine ai învăța să înoți, decât limba engleză!”Pălăria și panglica domnișoarei pluteau în derivă. Fac un salt cu capul înainte și încep să feresc apa cu brațele, pentru a ajunge mai repede la străină. Străină și ca națiune și de înot. „Ajutor!” strigă ea, mai pe românește. Realizez că străină e numai de înot… Folosind o poantă deja demodată, o întreb: „Ce fel de ajutor doriți, dŽșoară? Ajutor de șomaj, social, de boală? Azi toată lumea are nevoie de ajutor, dar nu strigă în gura mare!” Mă privește cu ochi pătrunzători și citesc în ei o infinită dezamăgire. Îmi aruncă, odată cu privirea, câteva vorbe de „bine” în cea mai curată limbă românească: „Hai, caramba de aici, drogatule, credeam că fac și eu încă o aventură, în ultima zi de sejur, să am bani de încă o săptămână!” Și-mi mai trage și-o scatoalcă pe spate și-o palmă peste falcă! Na! Să mergi la plajă și s-o iei pe coajă!Așa-mi trebuie! Am mai pățit-o, cu ani în urmă, când eram cu o tipă pe plajă, singuri. I-am spus să facem dragoste. Mi-a replicat că ea e rece ca marea și i-am spus „Și ce, nu poți să dai din fund, ca valurile?” Așa am rămas și de data aceasta, la mal, privind peste întinderea mării, neștiind cum s-o întind…