Cadouri scumpe pentru aceeaşi… iubită

Cadouri scumpe pentru aceeași… iubită

Ştire online publicată Luni, 27 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Patru amici, toți patroni de firme, se întâlneau săptămânal la o partidă de golf.Trei dintre ei erau deja pe teren și-l așteptau pe cel de-al patrulea. Între timp, fiecare își laudă fiul.Primul zise:- Fiul meu o duce foarte bine! A început-o ca tâmplar și acum e directorul unei firme producătoare de mobilă. Are bani gârlă și chiar luna trecuta i-a luat iubitei o casă nouă!Al doilea:- Fiul meu și-a început cariera ca vânzător și acum a ajuns patronul unui mare concern. Afacerile îi merg așa de bine încât în ultimele două luni i-a făcut iubitei cadou un Ferrari!Al treilea:- Fiul meu a fost curier și acum e director de bancă! Are o avere imensă! De sărbători i-a făcut cadou iubitei un pachet de acțiuni Mercedes!Când a ajuns cel de-al patrulea amic pe teren l-au întrebat de fiul său.- Nu sunt foarte mulțumit de el! De ani de zile lucrează la un coafor și nu de mult am aflat că e gay. Dar trebuie să recunosc că se descurcă destul de bine... De la ultimii trei iubiți a primit o casă nouă, un Ferrari și un pachet de acțiuni la Mercedes ...