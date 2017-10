Cadoul perfect pentru soţie: un Jaguar!

Cadoul perfect pentru soție: un Jaguar!

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Costică îi spune lui Mitică:- Nevastă-mea era înnebunitădupă mașini. I-am cumpărat un Opel și l-a făcut praf într-un copac. Am iertat-o și i-am luat un solid Mercedes, dar l-a terminat într-un zid de beton.- Și acum?- Am găsit soluția: i-am cumpărat un Jaguar.- Și merge bine?- Perfect! Am scăpat de griji și cheltuieli.- Cum?- A mâncat-o din prima zi!