Cadou sexy pentru iubita din liceu

3

Claudia Schiffer

de sarbatori toata lumea comenteaza cadourile - reimite - ................... gigel - sa nu spun BULA - zice bosumflat - numai mie tata mi-a luat cartofi - n-am inteles de ce imi placea bancul asta - protestantist - si iata cartoful - e un pietro ca un cartof - care are pe al gravata o pisica - asa cum avea Claudia Schiffer (en allemand [ˈklaʊ̯dɪa ˈʃɪfɐ]) née le 25 août 1970 à Rheinberg en Allemagne, est un mannequin et une actrice de cinéma allemande. Elle a atteint le sommet de sa popularité dans les années 1990, initialement en raison de sa ressemblance avec Brigitte Bardot1. Elle est également le premier mannequin à avoir sa propre effigie en cire au musée Grévin de Paris. Femme de grande taille (1,80 m), elle a les yeux bleus et les cheveux blonds.