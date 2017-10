Cadou pentru iubita inexistentă

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Eram ieri la mall, când am revăzut-o după doi ani de la despărțire. Era cu noul ei iubit. Era plăcut surprinsă că ne-am întâlnit. Nu știu cum a scăpat de iubitul ei și a venit să vorbim. M-a întrebat ce fac acolo. I-am explicat că vreau să-i cumpăr iubitei un ondulator de păr și că ne-am mutat împreună, că suntem fericiți etc… Am luat ondulatorul și am plecat. În fine, dacă vreuna dintre voi are nevoie de un ondulator de păr nou, la jumătate de preț, contactați-mă!