Bungee Jumping, adrenalină la maxim

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

150 metri de gol sub picioare. Sângele ți se urcă la cap. Teama te paralizează, însă dorința de senzații tari este mai puternică. Știi că, la un moment dat, căderea îți va fi oprită de coarda de care ești legat. Dar dacă aceasta se va rupe? Sau dacă o să te izbești de stâncile din jur? Nu, asta nu are cum să ți se întâmple. Îți mai acorzi 30 de secunde, respiri adânc și te arunci ... plonjarea continuă, și continuă, la nesfârșit. Apoi intervine coarda de care ești legat și ea te trage înapoi. Revenirea este puternică, lină și nedescris de încântătoare. Ajuns înapoi cu picioarele pe pământ, rămâi cu senzația de liniște și calm. Ceasuri bune după aceea, simți armonie deplină cu tot ceea ce te înconjoară. Și iubești pe toată lumea. Cam asta îți poate povesti oricine a sărit măcar o dată cu un bungee. Mai multe, nu ai decât să sari tu însuți și să trăiești propriile senzații. Ce este Bungee Jumping-ul? Bungee jumping este, practic, o săritură de la mare înălțime (câteva sute de metri). Persoana care sare este legată la capătul unei corzi elastice care este prinsă de locul de unde se efectuează săritura. Coarda se întinde la maximum și apoi săritorul este tras în sus și în jos, datorită elasticității corzii, până se pierde toată energia inițială a săriturii. Cum s-a ajuns la săriturile cu bungee? Săriturile gen bungee jumping constituiau un ritual prin care se testa bărbăția la triburile băștinașe din insulele Oceanului Pacific. Toți tinerii tribului trebuia să treacă testul acesta de bărbăție pentru a putea intra în rândul bărbaților. Se construia mai întâi un turn cu înălțimea de 100 de picioare. Apoi, două liane erau legate de gleznele săritorului și urma săritura. Bungee este un termen de argou britanic pentru „cauciuc indian” În 1977, mai exact pe 1 aprilie, patru membri ai Clubului de Sporturi Periculoase ai Universității din Oxford au efectuat prima săritură modernă Bungee-Jumping. Ei au sărit de pe podul Clifton, pod ce are o înălțime de 250 de picioare. Numai în anii ‘80 acesta a devenit sport și afacere. Este bungee jumpingul un sport periculos? Statistic vorbind, o săritură este la fel de periculoasă ca a merge 200 de kilometri cu mașina (cam o șansă la doua milioane de a muri). Până acum, au avut loc milioane de sărituri și sunt înregistrate foarte puține accidente. Aproape toate accidentele au avut loc din cauză că frânghia nu a fost bine prinsă de săritor sau de platformă. Practicarea acestui sport presupune foarte mult curaj, rezistență fizică și psihică și, nu în ultimul rand, voință. Din punct de vedere medical, este interzis bungee jumping-ul persoanelor care au probleme cu inima, suferă de afecțiuni ale oaselor, mușchilor și ochilor sau ale sistemului nervos. Unde poți sări cu bungee la noi? Din momentul în care te-ai hotărât să încerci senzațiile pe care ți le poate oferi un bungee jumping, nu ai decât să dai un telefon și să faci un drum până în locurile unde se poate sări. 