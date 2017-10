„Bună dimineaţa” - cea mai difuzată piesă în ultimele două luni

„Bună dimineața” - cea mai difuzată piesă în ultimele două luni

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iunie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Primul extras de pe cel mai recent album al trupei HI-Q, Best of - Acustic „De 10 ani vă mulțumim!" este cea mai difuzată melodie pe posturile de radio și televiziune românești, conform Romanian Top 100 și Nielsen. Mai mult decât atât, cea mai recentă piesă a trupei Hi-Q este, de asemenea, și cea mai descărcată în format mp3 legal, conform clasamentului făcut de musicmall.ro.