Bowling

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip îi spune sotiei într-o seara ca se duce sa cumpere tigari. La magazin se închisese, asa ca se duce la bar. Acolo bea câteva beri si începe sa vorbeasca cu o tipa. Mai beau împreuna niste beri, apoi se duc la tipa acasa si petrec o noapte foarte romantica. - Nevasta-mea o sa ma omoare; da-mi repede niste pudra de talc! El ia pudra de talc si îsi da pe mâini. Ajuns acasa, îsi gaseste sotia asteptându-l, furioasa: - Unde ai fost pâna la ora asta? - Uite, îti voi spune adevarul. Am fost într-un bar, am baut niste beri, am fost acasa la o blonda si m-am culcat cu ea. - Arata mâinile! zise sotia si el îi arata mâinile pline de pudra de talc. - Mincinos nenorocit, iar ai fost la bowling!