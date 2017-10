Bocancii lustruiţi

Bocancii lustruiți

Ştire online publicată Joi, 22 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vine Gheo în permisie din armată și mân-dru se duce la bal în sat, îmbrăcat în ținută militară și cu bocancii lustruiți oglindă. O ia la dans pe Măria și, după un timp îi spune:- No, tu ai chiloți albi.- Da de unde știi, mă Gheo?- No, vezi ce bocanci lustruiți am?Apoi, o ia la dans pe Floarea și, după un timp, îi spune:- No, tu ai chiloți roșii.- Da de unde știi, Gheo?- No, vezi ce bocanci lustruiți am?O mai ia la dans și pe Ildiko și, după un timp, îi spune:- No, tu ai chiloți pe tine?- Nu, da de ce-ntrebi?- Bată-te să te bată! Am crezut că mi s-or crăpat bocancii!