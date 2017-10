Blondele vor în spaţiu!

Blondele vor în spațiu!

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un rus, un american și o blondă discută.Rusul spune:- Noi am fost primii care am ajuns în spațiu!Americanul:- Noi am fost primii care am ajuns pe Lună!Blonda:- Noi vom fi primele care vom ajunge pe Soare!Rusul și americanul, mirați:- Nu se poate ajunge pe Soare. Veți arde înainte de a ajunge acolo.Blonda:- Dar ce, crezi că suntem așa de proaste? Ne vom duce noaptea!