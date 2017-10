Blonda şi problemele cu Internetul

Blonda și problemele cu Internetul

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă era de muncă și deodată își dă seama că nu poate accesa computerul. Sună la departamentul IT:- Bună ziua, am o mare problemă, nu pot să intru pe internet.Suport tehnic:- Bună ziua. Ați folosit parola corectă?- Da, sigur că da. Am văzut-o la colega mea...- Puteți să-mi spuneți ce parola era?- Cinci steluțe.