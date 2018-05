Blonda, disperată în camera de hotel

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă își sună o prietenă:- Dragă, azi noapte am dormit la un hotel și acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din cameră!- Cum așa?- Păi, camera are numai trei uși: una duce în baie, una duce în dulap și una are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjați”?!