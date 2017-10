Binefacere

1

Banc vechi. Cu Itzic si Shtrul in anii '70. Itzic a emigrat in SUA si-l revede pe prietenul sau Shtrul, intr-o vizita pe fostele meleaguri. Primul elegant, cu limuzina, doua secretare trasnet. Al doilea vai de el. "Bine ma Itzic, cum ai resuit asa?". "Simplu: am fost in fata Casei Albe si am inceput sa maninc paie. Imediat am fost luat pe sus, dus intr-o camera, s-a discutat cu mine si am fost creditat pentru a-mi incepe o afacere si a-mi lua o casa." Isi iau la revedere si pleaca fiecare la ale lui. Shtrul ce zice: "Ia sa fac si eu la fel!" Merge la Cotroceni si incepe sa manince paie in fata intrarii. Imediat este luat pe sus, dus intr-o camera si interogat:"Ce faci,ma?""Maninc paie!" "...tu'ti..... tu nu stii ca vara se maninca iarba si doar iarna trecem pe paie/fan?"