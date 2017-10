Berea conţine hormoni feminini

Berea conține hormoni feminini

De curând, s-a constatat științific că berea conține hormoni feminini. Demonstrația cerce-tătorilor care au lucrat la acest proiect s-a bazat pe următoarele as-pecte evidente:1. Am început să ne îngrășăm vizibil;2. Vorbeam prea mult fără să spunem nimic;3. Am întâmpinat dificultăți în a conduce corect;4. Ne era imposibil să efectuăm chiar cel mai simplu raționament;5. Refuzăm cu încăpă-țânare să recunoaștem că nu avem dreptate, chiar dacă era evident;6. Ca să fie complet, mergeam la toaletă la fiecare cinci minute, și, în plus, împreună!