Berea conţine hormoni feminini

Berea conține hormoni feminini

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută eram împreună cu niște amici. Discutam despre una despre alta, când unul dintre noi spune:- Am citit undeva că ar fi hormoni feminini în bere.Având în vedere că suntem dotați cu un oarecare spirit științific am decis să verificăm. Foarte rapid am golit 20 de beri fiecare, în interesul științei, bineînțeles!Rezultatul acestei experiențe „in vivo” a fost stupefiant. După cele 20 doze am constatat că:1. Toți am prins ceva greutate în plus;2. Vorbeam prea mult fără să spunem nimic;3. Am întâmpinat dificultăți în a conduce corect;4. Ne era imposibil să efectuăm chiar cel mai simplu raționament;5. Refuzam cu încăpățânare să recunoaștem că nu avem dreptate, chiar dacă era evident;6. Ca să fie complet, mergeam la toaletă la fiecare 5 minute, și în plus, toți împreună!Concluzia e clară: berea conține hormoni feminini!