Bătrânelul la magazin

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un bătrânel intră într-un magazin:- Naftalină sub formă de bile aveți?- Da!- Vreau și eu două pungi.După o oră, vine din nou:- Naftalină sub formă de bile aveți?- Da! - Mai vreau și eu patru pungi.După altă oră vine din nou:- Naftalină sub formă de bile aveți?- Da!- Vreau tot stocul.Vânzătorul:- Măi moșule, cred că ai o grămadă de molii acasă...- Nu, am numai una.- Și pentru o molie iei tot stocul?Moșul, tremurând:- Păi ce să fac, taică, dacă nu o nimeresc?