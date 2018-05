Bătrâna la cabinetul medical

O bătrână intră în cabinetul doctorului:- Doctore, nu știu ce să mă fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag vânturi tot timpul. Noroc că le trag fără zgomot și fără miros. Uite, de când am intrat în biroul dumitale, am tras cel puțin 10 bucăți.Doctorul îi dă niște pastile și îi zice:- Luați pilulele astea de trei ori pe zi și veniți apoi la control.Vine bătrâna după o săptămână și zice:- Nu știu ce mi-ați dat, dar acum vânturile mele put îngrozitor, însă au rămas la fel de silențioase.- OK, zice doctorul, acum că v-am degajat sinusul, hai să vedem ce putem face cu timpanul.