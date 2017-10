Batman, Batman

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei femei, una logodita, una casatorita si o amanta stateau de vorba despre relatiile lor si au hotarat sa-si uluiasca barbatii… In acea seara toate trei s-au imbracat sexy, purtand pantofi cu tocuri cui, corset de piele si o masca pe ochi. Ziua urmatoare s-au intalnit din nou… Fata logodita a spus:- Aseara, cand logodnicul meu a ajuns acasa, m-a gasit imbracata cu corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui de 7 cm si masca. Mi-a spus “Esti femeia vietii mele, te iubesc”… dupa aceea am facut dragoste toata noaptea.Amanta s-a laudat si ea:- Si la mine a fost incredibil! Ne-am intalnit in biroul lui. Purtam corsetul de piele, tocuri cui foarte inalte, masca si o pelerina. Cand am descheiat pelerina, n-a scos nici un cuvant. Am facut doar sex ca neAseara, cand logodnicul meu a ajuns acasa, m-a gasit imbracata cu corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui de 7 cm si masca. Mi-a spus “Esti femeia vietii mele, te iubesc”… dupa aceea am facut dragoste toata noaptea.Amanta s-a laudat si ea:- Si la mine a fost incredibil! Ne-am intalnit in biroul lui. Purtam corsetul de piele, tocuri cui foarte inalte, masca si o pelerina. Cand am descheiat pelerina, n-a scos nici un cuvant. Am facut doar sex ca nebunii toata noaptea!In cele din urma, femeia casatorita si-a spus si ea povestea:- Eu am trimis copiii la mama, m-am pregatit, m-am echipat cu corsetul de piele, pantofii cu tocuri cui si masca pe ochi. Sotul meu s-a intors de la lucru, a luat telecomanda si o bere si a spus: Batman, ai facut si tu ceva de mancare?