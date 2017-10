Bate şaua să priceapă iapa

Bate șaua să priceapă iapa

Un oltean câștigă o excursie în Londra. La întoarcere, merge la un prieten și îi povestește:- Să vezi ce frumos este acolo și ce deștepte sunt femeile…- Serios? întreabă prietenul.- Da! Am întâlnit o englezoaică foarte frumoasă. A fost cam ciudat, că nu știa românește și nici eu englezește, dar ne-am descurcat.- Păi, cum ați reușit?- Când mi-a fost foame, i-am desenat o farfurie cu mâncare și imediat m-a dus să mănânc. Apoi ne-am plimbat puțin și cândi-am desenat un pahar, m-a dus la un bar și am băut până spre dimineață.- Apoi ce ați făcut?- Când am plecat din bar, ea mi-a desenat un pat.- Și?- Și i-am construit un pat! Oricum, tare mult m-a uimit, cum de și-a dat ea seama că eu sunt tâmplar…