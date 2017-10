Bărbaţii sunt oameni simpli. Femeile complică lucrurile

Bărbații sunt oameni simpli. Femeile complică lucrurile

1. Noi, bărbații, suntem oameni simpli!2. Câteodată nu mă gândesc la tine... și asta nu este rău; obișnuiește-te te rog cu asta; nu mă întreba te rog la ce mă gândesc, întreabă-mă doar dacă ești dispusă să vorbim despre politică, filozofie, economie, fotbal, băutură, sex sau mașini.3. Nu are rost să mă întrebi la ce mă gândesc. 96,5% din timp bărbații se gândesc la sex; nu, nu suntem obsedați, este pur și simplu ceea ce ne face cel mai mult plăcere.4. Dacă te rog să-mi dai pâinea, nu doresc nimic altceva; nu este un reproș că pâinea nu s-ar afla deja pe masă; în exprimarea noas-tră nu se ascund nici reproșuri, nici aluzii subtile. Da, suntem doar niște oameni simpli.5. Dacă dorești ceva este suficient să formulezi întrebarea; noi nu înțelegem întrebări cu aluzii subtile și indirecte; deci întrebările indirecte nu dau rezultatul scontat, chiar și cele evidente uneori; spune te rog exact ceea ce dorești.6. Dacă pui o întrebare la care nu aștepți răspuns, nu te mira că vine un răspuns la care nu te așteptai.7. A face cumpărături nu face nimănui plăcere, și eu n-o să găsesc niciodată plăcerea în asta exceptând cazul când alegerea o fac eu. 8. Când mergem undeva în vizită, indiferent ce haine porți, îți stau minunat o jur!9. Dacă crezi că ești grasă, probabil așa și este. Nu mă întreba pe mine. O să refuz categoric să dau vreun răspuns.10. Vineri, sâmbătă, duminică înseamnă: multă mâncare, prieteni, fotbal la televizor, bere și maniere proaste; este ca fluxul și refluxul sau ca ciclul vostru. Este inevitabil.11. Ai destule rochii, bluze, fuste și pantofi. Dacă plângi în fața magazinului înseamnă că mă șantajezi. Să mă aduci în pragul ruinii nu este nicidecum o dovadă de dragoste.12. Majoritatea bărbaților nu are decât 3 perechi de pantofi, Cum poate să-ți vină ideea că aș avea habar, care din cele 30 de perechi de pantofi ale tale îți stau mai bine sau se asortează cu noua rochie???13. Răspunsuri simple ca: DA sau NU sunt absolut suficiente indiferent de cât de lungă sau complicată a fost întrebarea.14. Când ai o problemă roagă-mă să ți-o rezolv și atât; nu mă ruga să te compătimesc așa cum o fac prietenele tale.15. Dureri de cap sau migrene care durează 4 săptămâni nu mai sunt dureri de cap sau migrene. Du-te la doctor!!16. Dacă spun ceva ce poate fi interpretat în două feluri și unul din ele te neliniștește sau te face nefericită, cu siguranță mă refeream la celălalt.17. Berea ne place așa cum va plac vouă gențile... voi nu înțelegeți de ce... și nici noi.18. Dacă te întreb „Ce ai?” și tu îmi răspunzi „Nimic!”, te voi crede și mă voi comporta că și cum totul ar fi în cea mai perfectă ordine.19. Nu mă întreba: „Mă iubești?”... poți fi sigură că dacă n-ar fi așa, nu aș fi cu tine.20. Noi suntem cu adevărat oameni simpli.