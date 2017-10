Bani din pariuri

Ştire online publicată Miercuri, 31 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un politist isi facea rondul. La un moment intr-un restaurant de lux dat vede la o masa un bisnitar abia iesit din puscarie, pe care il stia de cal breaz si se duce sa il ia la intrebari. Bisnitarul ii spune: - Dom' mili... politist, gata, nu mai aveti probleme cu mine, m-am facut om cinstit! - Om cinstit? Si cu ce te ocupi? - Pai, castig bani din pariuri. - Cum din pariuri, intreaba politistul. - Pai, uite. Eu fac pariu cu tine pe 200$ ca ouale mele sunt patrate. Politistul se gandeste putin si accepta. Si ca sa vada cine castiga pariul, baga mana in chilotii bisnitarului ca sa vada daca are oua patrate. Si, evident, ouale bisnitarului erau normale. - Am castigat, zise politistul. - Bine, face bisnitarul, poftim 200$. - Bine, fa ma acuma si pe mine sa inteleg. Cum traiesti tu din pariuri din astea. Tocmai ai pierdut 200$. - O vezi pe doamna aceea din coltul salii, care zambeste, intreaba bisnitarul. - Da, face politistul. - E, cu ea am facut pariu pe 2000$ ca o sa vii tu sa ma pipai la oua.