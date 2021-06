Bani de la asigurări

Un doctor se întâlnește cu un vechi prieten, avocat, în vacanță pe Riviera Franceză.Doctorul:– Salut, ce vânt te aduce pe aici?Avocatul:– Păi mai știi dărăpănătura aia de cabană la Predeal pe care am cumpărat-o? A luat foc și cu banii de la asigurări am venit să mă relaxez, că oricum n-am unde sta. Dar tu?Doctorul:- Păi tot așa! Mai știi dărăpănătura aia de casă de vacanță din Moldova pe care mi-am cumpărat-o?Au luat-o apele și din banii de asigurare am venit să mă relaxez.La care avocatul, cu voce joasă:– Zi-mi și mie: cum ai făcut să provoci inundațiile?