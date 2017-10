Bancuri politice

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Copilul îl întreabă pe tatăl lui, ce înseamnă politica? Tatăl îl pune pe genunchi și începe să-i explice arătând exemple: „Fii atent copilaș, eu aduc banu în casă, deci eu sunt CAPITALISMUL. Mama are grijă de bani, deci ea este GUVERNUL. Bunicul tău are grijă ca totul să fie în regulă, deci el este SINDICATUL. Babysitterul nostru este CLASA MUNCITOARE și cu toții muncim ca Tu, POPORUL să te simți bine și să nu-ți lipsească nimic. Iar Frățiorul tău de câteva luni este VIITORUL nostru comun". Copilașul reține tot ce a auzit și merge la culcare. În timpul nopții se trezește că frățiorul lui a făcut caca în scutec și plânge. Se ridica și vrea să-i zică mamei ce se întâmplă, dar asta doarme atât de adânc că nu reușește s-o trezească. Intră să-i spună babysitterului dar tatăl lui tocmai se hârjonea cu ea în pat în timp ce bunicul lui trăgea cu ochiul prin fereastră. Nimeni nu-l observă, așa că merge înapoi în pat. Ziua următoare tatăl lui întreabă dacă poate să spună cu propriile cuvinte ce înseamnă politica. Copilașul își amintește de cele văzute noaptea și răspunde: „Politica este când CAPITALISMUL profită de CLASA MUNCITOARE în timp ce SINDICATUL privește neputincios. GUVERNUL doarme, nimeni nu bagă în seamă POPORUL, iar VIITORUL nostru este în rahat". xxx Vadim, Becali și Băsescu la o masă rotundă: Vadim: pe mine m-a trimis D-zeu să fiu președintele României Becali: Ba eu sunt trimisul Lui! Băsescu: Sunteți nebuni amândoi, nu v-am trimis pe niciunul.