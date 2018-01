Bancuri cu scoţieni

Bancuri cu scoțieni

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un scoțian pe patul de moarte:- Mamă, ești aici??- Da, fiule sunt aici!- Nevastă, ești aici??- Da, bărbate, sunt aici!- Copii, sunteți aici??- Da tată, suntem aici.- Toată lumea e aici??- Da, toți suntem aici!- Atunci de ce e lumina aprinsă la bucătărie?v v vCe scrie pe ușa unui scoțian?- Nu sunați, ies din 5 în 5 minute.v v vCum a apărut sârma de cupru? Doi scoțieni au găsit simultan un penny...v v vCum recunoști casa unui scoțian? Este singura care are hârtie igienică la uscat.v v v- John! Mergi și cere vecinului un ciocan.- Tată, vecinul zice că nu are ciocan. A avut unul de împrumut, dar l-a restituit stăpânului.- Dă-l dracului de zgârcit! Du-te-n casă și adu-l pe-al nostru!v v vSoția unui scoțian, o femeie de o zgârcenie rară, se pomenește cu soțul ei venind acasă în fugă, fericit:- Mary, am câștigat la loterie 5.000 de lire!Femeia se întunecă la față, apoi întreabă:- Da? Și cât a costat biletul?v v vCare este cea mai Fair-Play galerie de fotbal din lume ? Cea a scoțienilor! Nu aruncă cu NIMIC pe stadion!