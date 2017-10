Bancuri cu marinari

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un căpitan de vapor este alertat de secundul său că un vas cu pirați vine înspre ei. El îi spune unui marinar să îi aducă o cămașă roșie. Căpitanul a fost întrebat: „La ce-ți trebuie cămașa roșie?”.La care căpitanul răspunde:- Când voi sângera, vreau ca voi, marinarii, să nu mă vedeți, ca să nu vă descurajați.Până la urmă, i-au învins pe pirați. A doua zi, căpitanul este alertat că 50 de nave cu pirați vin înspre ei. Atunci căpitanul urlă:- Aduceți-mi pantalonii maro!XXXPe un vas al marinei militare americane era un bucătar chinez. Scund și slab, acesta era ținta glumelor proaste făcute de echipaj, glume la care, oricât de proaste ar fi fost, nu se supăra niciodată. Într-o seară, după câțiva ani, cei din echipaj au hotărât că e timpul să termine cu glumele proaste, motiv pentru care l-au chemat să-l înștiințeze:- Uite, de când ești pe vas, ți-am făcut tot felul de glume și tu nu te-ai supărat deloc. De azi, îți promitem că nu o să-ți mai facem nicio glumă proastă.- Dacă voi promiteți că nu mai faceți glume proaste, atunci și eu promit că nu mai fac pipi în ciorba voastră!XXXUn grup de marinari pe un vapor. Furtună la un moment dat. Unul strigă:- Bă Vasile, zi-i lu’ ăla de pe catarg să dea jos parâmele.- Bă, tu de acolo! Dă jos parâmele!Nimic.- Bă, tu nu auzi, dă mă jos parâmele!- Bă Vasile, ăla nu te înțelege că e englez, vorbește-i în engleză!- A, aha! Hey! Do you speak English?- Yeah!- Atunci dă mai repede jos parâmele, bă!XXXUn vas cu marinari a ancorat pe o insulă. Un marinar îl întreabă pe un localnic:- Sunt rechini pe-aici?- Nici măcar unul.Intră în apă liniștit și, deodată, simte o prezență.- Domnule, ați spus că nu sunt rechini.- Păi nu-s, că le este frică de crocodili!XXXPrin Oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri îi arată căpitanului că pe o insuliță e un om zdrențăros, care sare și dă din mâini. Îl întreabă pe căpitan:- Cine e tipul?- Nu știu, dar de câte ori trecem pe aici se bucură nespus.XXX- Știi că m-am măritat?- Serios? Cu cine?- Cu un marinar. E plecat unsprezece luni pe an.- Săraca de tine, cum trebuie să suferi...- Nu, o lună trece atât de repede...- Cum se numesc soțiile marinarilor?- ???- Bergenbier!- De ce?- Prietenii știu de ce!Căpitanul de pe Titanic îi strânge pe pasageri și le spune:- Am două vești pentru dumneavoastră: una rea și una bună. Pe care o vreți prima?- Pe cea rea.- Bine, în două ore, vaporul se va rupe în două și se va scufunda.- Și cea bună?- Vom lua 11 Oscar-uri.Un marinar bătrân îl întreabă pe chelner:- Cum se numește apa asta chioară?- Supă, domnule!- Ia te uită, minune, am navigat 30 de ani prin supă fără să știu cum îi zice.Doi naufragiați au reușit cu greu să ajungă pe o insulă pustie.- Suntem pierduți!- Nu-ți face griji, ne găsesc ei!- Crezi?- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de dolari!Proverb marinăresc: Iubește-ți copilul ca și când ar fi al tău!În timp ce vaporul se scufunda, unul din pasageri își făcea loc, disperat, către barca de salvare. Căpitanul îi strigă:- Domnule, ce faceți?! Încă mai sunt femei la bord!- Ei, asta-i! Nu-i momentul să ne gândim la plăceri!Un marinar tânăr întreabă:- Căpitane, de ce cele mai multe nave au nume de femei?- Dacă ai ști cât de greu este să le conduci, nu ai mai pune așa întrebări stupide!